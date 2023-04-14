Найдены авторы фейка о митинге в Туркестанской области

Толпа людей. Фото: ДП Туркестанской области/Facebook

Полицейские нашли авторов ложной информации о том, что якобы в Туркестанской области начался митинг из-за повышения цен на топливо. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

В ведомстве рассказали, что установлены два жителя Сайрамского района, которые распространили ложную информацию о якобы митинге на автотрассе Западная Европа-Западный Китай в Туркестанской области.

"Проводится досудебное расследование по ст.274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). Все обстоятельства выясняются", - отметили в МВД.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что якобы в ночь на 13 апреля возле автозаправочной станции, расположенной вдоль трассы Западная Европа - Западный Китай, люди собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо. На место выехали полицейские и установили, что указанные сведения оказались фейком.

Выяснилось, что на дороге были организованы автогонки, их пресекли. Собравшихся отправили по домам.

Напомним, с 12 апреля в Казахстане повысили предельные цены на бензин и дизельное топливо. При этом на АЗС страны цены на топливо пока остались прежними. Почему автозаправочные станции еще не повысили стоимость, объяснил эксперт.

Наказание за распространение заведомо ложной информации

Согласно ст.274 УК РК:

1. Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) лицом с использованием своего служебного положения;

3) с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016834-naydeny-avtory-feyka-o-mitinge-v-turkestanskoy-oblasti/