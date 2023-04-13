Пациентку больницы арестовали за мат в общественном месте в ВКО

Конвоир. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Женщину, которая обратилась за медпомощью, арестовали за мат в общественном месте в ВКО - суд приговорил нарушительницу к трем суткам административного ареста.

Жительница села обратилась в Шемонаихинскую районную больницу с травмой ноги, пишет YK-news.kz. В приемном покое больнице женщина громко изъявляла свое недовольство, используя бранные выражения.

Сотрудники медучреждения обратились в полицию, чтобы успокоить разбушевавшуюся женщину, отметили корреспонденты.

На суде, состоявшемся через две недели после инцидента, выяснилось, что нарушительница не в первый раз с начала года привлекается к ответственности за публичное сквернословие.

Шемонаихинский районный суд принял решение и назначил женщине трое суток административного ареста.

Увеличение штрафа за маты в общественном месте

С 6 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.

Так, наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство в стране изменилось. Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Ранее в МВД поясняли, что за мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. Также там сообщили, что к адмответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

При этом в ведомстве отметили, что по каждому случаю полицейские будут собирать доказательства – заявление граждан, показание свидетелей, видео или аудиофиксация самого правонарушения или даже заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Мнения казахстанцев по увеличению штрафа за маты разделились. Один из адвокатов предположил, что этим будут пользоваться доносчики и полицейские, основной целью которых является собрать как можно больше денег за время дежурства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016559-patsientku-bolnitsy-arestovali-za-mat-v-obschestvennom-meste-v-vko/