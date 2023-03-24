Экс-сотрудника службы охраны Путина, бежавшего в Казахстан, осудили в России

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Барнаульский гарнизонный суд рассмотрел дело в отношении майора запаса Михаила Жилина - ему вынесли обвинительный приговор, передает официальный Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Ранее он был задержан в Казахстане и депортирован на родину - в РФ.

"Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы", - говорится в сообщении суда.

В итоге суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 и ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Дезертирство" и "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации").

Пои информации суда, осужденному назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением воинского звания.

Дело Жилина

В декабре 2022 года появилась информация об аресте гражданина России в Астане. В СМИ сообщалось, что арестованный является сотрудником Федеральной службы охраны России - работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и имел доступ к государственной тайне.

Отмечалось, что ему был запрещен выезд за пределы страны.

Позже столичные прокуроры сообщили, что данный гражданин разыскивается правоохранительными органами Российской Федерации за незаконное пересечение границы и дезертирство.

В конце прошлого года стало известно, что Жилина депортировали в Россию. Информацию об этом корреспондентам различных изданий сообщила его жена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013925-eks-sotrudnika-ohrany-putina-bezhavshego-v-kazahstan-osudili-na-v-rossii/