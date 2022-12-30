СМИ: Сотрудника ФСО России, арестованного в Астане, депортировали на родину

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудника Федеральной службы охраны РФ из Новосибирска Михаила Жилина задержали за незаконное пересечение казахстанско-российской границы. В середине декабря его арестовали на 40 суток, а сейчас стало известно, что мужчину везут обратно в Россию.

Как рассказала вчера жена Михаила Жилина изданию "Радио Азаттык", его депортируют в Россию.

"Отвезли из Астаны в Семей обратно. Полтора часа назад он мне позвонил и сказал, что находится в городе Семей и его собираются везти на границу", – сказала Екатерина Жилина.

Изданию "Сибирь.Реалии" она сообщила, что Жилина везут на КПП "Веселоярск" в Алтайском крае. Семья и адвокат Жилина Денис Дживага предполагают, что в России ему грозит тюрьма, а затем принудительная отправка в Украину.

Отмечается, что в сентябре Жилин узнал, что руководство планирует отправить его в командировку на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

КПП "Веселоярск" на карте. Скриншот: Google Maps

При этом Telegram-канал проекта независимых российских журналистов ASTRA сообщил, что сам Жилин сейчас на связь с родными не выходит, а его точное местоположение неизвестно.

"Вчера в 20:00 он мне позвонил с чужого телефона, сказал, что его везут в РФ. Мы поговорили не больше минуты. Больше на связь он не выходил. Только что Казахстанское Международное бюро по правам человека подтвердило, что его вывезли уже в РФ. Причем, это даже не экстрадиция по просьбе России. А именно депортация за нарушение правил пересечения границы", — рассказала журналистам Екатерина Жилина.

Ранее сообщалось о том, что сотрудника ФСО РФ взяли под стражу на 40 суток в Астане.

По данным "Радио.Азаттык", задержанный является сотрудником Федеральной службы охраны России – он работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе и отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами, имел доступ к государственной тайне. По этой причине ему был запрещен выезд за пределы страны.

Тем не менее, после 24 февраля, когда Россия сообщила о начале специальной военной операции в Украине, ему отказали в увольнении. После объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября Жилин пересек государственную границу с Казахстаном вне пункта пропуска.

Отмечается, что мужчину задержали пограничники, но вскоре он был отпущен и находился под подпиской о невыезде, некоторое время провел с семьей в Семее. По данным корреспондентов, он обратился за политическим убежищем, но получил отказ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003802-smi-sotrudnika-fso-rossii-arestovannogo-v-astane-deportirovali-na-rodinu/