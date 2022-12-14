Сотрудника Федеральной службы охраны России арестовали на 40 суток в Астане

Арест. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Гражданина Российской Федерации, задержанного в Казахстане, взяли под стражу после ходатайства сотрудников прокуратуры, говорится на официальном сайте столичного суда.

"12 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны по ходатайству прокуратуры Есильского района применил временное содержание лица под стражей в отношении гражданина РФ Жилина М. на 40 суток", — говорится в сообщении судебного органа.

Также подчеркивается, что иная информация разглашению не подлежит.

По данным издания "Радио Азаттык", задержанный является сотрудником Федеральной службы охраны России, а именно работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и имел доступ к государственной тайне. По этой причине ему был запрещен выезд за пределы страны.

По данным издания, после 24 февраля ему отказали в увольнении, но после объявления мобилизации Жилин пересек государственную границу с Казахстаном вне пункта пропуска.

Мужчину задержали пограничники, но вскоре он был отпущен и находился под подпиской о невыезде, некоторое время провел с семьей в Семее. По данным корреспондентов, он обратился за политическим убежищем, но получил отказ.

Сообщается, что 2 декабря суд в селе Бескарагай Абайской области признал Жилина виновным в умышленном незаконном пересечении государственной границы Казахстана и назначил шесть месяцев условно без пробационного контроля с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет.

Через несколько дней он попытался выехать в Армению, однако был задержан в аэропорту Астаны.

Как сообщила жена задержанного, в России ее муж объявлен международный розыск по статьям "Дезертирство" и "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001537-sotrudnika-federalnoy-sluzhby-ohrany-rossii-arestovali-na-40-sutok-v-astane/