Арест экс-сотрудника охраны Путина прокомментировали в прокуратуре Астаны

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В прокуратуре Астаны прокомментировали задержание бывшего сотрудника службы охраны президента Российской Федерации. Там сообщили, что мужчина находится в розыске, передает корреспондент NUR.KZ.

"Жилин М. разыскивается правоохранительными органами Российской Федерации за незаконное пересечение границы и дезертирство.

Вопрос относительно дальнейшего содержания его под стражей будет решен в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан", — сообщили в прокуратуре столицы.

Ранее сообщалось, что гражданина Российской Федерации, задержанного в Казахстане, взяли под стражу после ходатайства сотрудников прокуратуры.

По данным издания "Радио Азаттык", задержанный является сотрудником Федеральной службы охраны России, а именно работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и имел доступ к государственной тайне. По этой причине ему был запрещен выезд за пределы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002448-arest-eks-sotrudnika-ohrany-putina-prokommentirovali-v-prokurature-astany/