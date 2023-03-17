Как распознать финпирамиду, рассказали в полиции Алматы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Департаменте полиции Алматы обратились к горожанам и рассказали, как распознать финансовую пирамиду. Алматинцев просят быть менее доверчивыми, сообщается на сайте полиции южной столицы.

Как отметили в департаменте, финансовая пирамида - довольно распространенный способ мошенничества.

"Это система обеспечения дохода членами структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Как правило, доход первыми участниками пирамиды выплачивается за счет средств последующих.

В большинстве случаев истинный источник получения доходов скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малоизвестный", - информировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.

Чтобы не стать жертвой финпирамиды, гражданам советуют обращать внимание на наличие лицензии уполномоченного государственного органа (Национального банка РК) на осуществление приема депозитов.

Признаками финансовой пирамиды также являются:

отсутствие определенного рода деятельности в организации, ее устава, государственной регистрации;

отсутствие гарантий сохранности вложенных денежных средств;

обещание необоснованно высоких доходов вкладываемых средств, превышающих средний уровень по рынку заимствований;

обязательный вступительный взнос.

Участие в финансовых пирамидах может быть заманчивым предложением, однако всегда следует помнить, что их единственная цель - обогатить своих создателей. Поэтому лучше выбирать легальные способы приумножения капитала.

Отметим, что за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК.

Согласно этой статье, создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 МРП (от 3,4 млн до 10 млн тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если преступление было совершено по предварительному сговору, неоднократно, с использованием своего служебного положения или с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, виновным грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пожизненно.

Напомним, в конце февраля в Шымкенте вынесли приговор организатору финпирамиды, работавшей под видом производственного кооператива "GAP".

В середине февраля в Алматы суд признал 15 человек виновными в организации финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan. Их всех приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013296-kak-raspoznat-finpiramidu-rasskazali-v-politsii-almaty/