Создателей финпирамиды, получивших более 6 млрд тенге от вкладчиков, осудили в Алматы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бостандыкский районный суд города Алматы признал 15 человек виновными в организации финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan. Им были назначены сроки от 6 до 7 лет лишения свободы, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

По данным ведомства, Служба специальных прокуроров ГП расследовала уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest).

Отмечается, что их головной офис находился в городе Алматы, а кроме него в регионах работали 12 филиалов.

"Под видом торговли на всемирной площадке Amazon (США), на основании доверительного управления, граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах.

Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада", – заявили представители Генпрокуратуры.

Подчеркивается, что деятельностью компании был нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге.

Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.

Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от 6 до 7 лет).

"Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными, воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации", – предупредили сотрудники ведомства.

Добавим, что финансовая пирамида, по данным с сайта "Электронного правительства", – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

В начале декабря прошлого года представители Агентства по финмониторингу обращались к казахстанцам, предупреждая о случаях повторного привлечения средств в финансовые пирамиды.

Напомним также, что в Казахстане запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009112-prigovor-vynesli-15-organizatoram-finpiramidy-v-almaty/