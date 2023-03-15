"Зарабатывайте до 126 тыс. тенге в день": удаленную работу в Meta предлагают в Казнете

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Казахстанцы рассылают в мессенджерах сообщение о возможности удаленно работать на Meta. Для этого необходимо "забронировать" место и присоединиться к некоему Telegram-каналу. В Stopfake.kz сообщили, что это мошенничество.

Как отмечают фактчекеры, чтобы получить работу в компании Meta, соискатели с хорошим образованием и внушительным опытом работы проходят серьезный отбор, так как конкуренция на вакантную должность чрезвычайно высока.

Все вакансии компании публикуются на сайте Metacareers.com. Meta приглашает на работу исключительно тех, кто подал резюме и успешно прошел собеседование.

"Это говорит о том, что распространяемые сообщения однозначно не являются предложениями о работе в компании Meta", – говорится в публикации.

Также, как подчеркнули специалисты, о том, что информация является фейком, говорит предложение присоединиться к некоему чату в Telegram, поскольку данный мессенджер не принадлежит компании Meta. Им владеют братья Павел и Николай Дуровы.

Из этого следует, что содержащаяся в сообщении информация – это ложь, и к реальным вакансиям в Meta никакого отношения не имеет.

Сообщение. Скриншот: stopfake.kz

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Meta – это американская компания, одним из основателей которой является Марк Цукерберг. До октября 2021 года компания называлась Facebook. Нововведение было связано с новым продуктом компании – метавселенной, где пользователи могут общаться в виртуальной реальности.

Сегодня Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером Whatsapp.

Между тем глава корпорации Марк Цукерберг объявил, что Meta готовится к увольнению 10 тыс. сотрудников, что стало вторым масштабным сокращением работников, и откажется от найма сотрудников на 5 тыс. существующих вакантных позиций.

В прошлом году Meta впервые за долгое время сообщила о снижении доходов. Тогда Марк Цукерберг озвучил инвесторам мрачные прогнозы на ближайшие месяцы. Он заявил, что прибыль компании будет снижаться и дальше, поскольку субъекты бизнеса сокращают расходы на рекламу. В Meta также заявили, что на прибыль компании повлияло ослабление евро по отношению к доллару.

А в ноябре Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тыс. сотрудников компании, или почти 13% от всего персонала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013004-zarabatyvayte-do-126-tys-tenge-v-den-udalennuyu-rabotu-v-meta-predlagayut-v-kaznete/