Доходы Meta снизились в 2022 году из-за кризиса

Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Meta впервые за долгое время сообщает о снижении доходов. Исполнительный директор Марк Цукерберг озвучил инвесторам мрачные прогнозы на ближайшие месяцы. По его словам, прибыль компании будет снижаться и дальше, поскольку субъекты бизнеса сокращают расходы на рекламу, передает Financial Times.

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Макроэкономическое давление назвали главной причиной снижения доходов Meta во втором квартале 2022 года. Выручка компании за период с апреля по июнь составила 28,82 млрд долларов, что на 1% меньше, чем за тот же период 2021 года. Аналитики ожидали, что выручка Meta составит 28,92 млрд долларов. Выступая перед инвесторами, исполнительный директор Марк Цукерберг озвучил мрачные прогнозы на 2022 год.

"Похоже, что мы находимся в периоде экономического спада, который окажет большое влияние на развитие цифровой рекламы. Трудно предсказать, насколько продолжительным будет этот период. Но я бы сказал, что ситуация выглядит хуже, чем мы могли себе представить", — сказал он.

В Meta также заявили, что на прибыль компании повлияло ослабление евро по отношению к доллару. Если бы не колебания валют, то выручка Meta выросла бы на 3% по сравнению с прошлым годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1980612-dohody-meta-snizilis-v-2022-godu-iz-za-krizisa/