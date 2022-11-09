Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тыс. сотрудников Meta

Марк Цукерберг. Фото: Michaela Handrek-Rehle / Bloomberg / Getty Images

Компания Meta уволит более 11 тыс. сотрудников, или почти 13% от всего персонала. Об этом говорится в письме соучредителя компании Марка Цукерберга, которое было опубликовано в среду, 9 ноября, на ее официальном сайте.

"Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", – говорится в его письме.

Бывшим сотрудникам закроют доступ ко всем внутренним системам, но оставят электронные почты активными на один день, чтобы они смогли попрощаться с коллегами.

Цукерберг подчеркнул, что берет на себя ответственность за это решение и подтолкнувшие к нему причины. Одной из них, по его словам, стали неверные инвестиции во время пандемии коронавируса.

В письме главы компании также сообщается и о других мерах по сокращению расходов компании. Meta сократит площадь офисов и будет делить рабочие столы между сотрудниками, которые зачастую работают удаленно. Кроме того, компания продлила запрет на трудоустройство новых сотрудников до первого квартала 2023 года.

Напомним, летом этого года Meta впервые за долгое время сообщила о снижении доходов. Тогда Марк Цукерберг озвучил инвесторам мрачные прогнозы на ближайшие месяцы. Он заявил, что прибыль компании будет снижаться и дальше, поскольку субъекты бизнеса сокращают расходы на рекламу. В Meta также заявили, что на прибыль компании повлияло ослабление евро по отношению к доллару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1996467-mark-tsukerberg-obyavil-ob-uvolnenii-11-tys-sotrudnikov-meta/