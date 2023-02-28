Осуждены женщины, устроившие скандал в аэропорту Астаны

Скандал в аэропорту Астаны. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Столичный суд оштрафовал двух женщин, которые устроили скандал в аэропорту Астаны из-за задержанного рейса. Об этом сообщается в .

Напомним, что 25 февраля в столичном аэропорту две пассажирки рейса "Астана – Шымкент" авиакомпании FlyArystan устроили скандал из-за задержки вылета.

Как сообщили представители суда, будучи возмущенными длительным ожиданием они в агрессивной форме выразили свое недовольство работникам авиакомпании. Скандалистки нецензурно выражались и оскорбляли сотрудников воздушной гавани. Одна из работниц получила побои, не повлекшие причинение вреда здоровью.

Инспектор линейного отдела полиции возбудил административные дела и квалифицировал:

действия двух лиц – как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 434 КоАП РК);

действия одной из женщин – как нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 73-2 КоАП РК).

Отметим, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РК:

нанесение побоев или совершение иных насильственных действий , причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток;

, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток; мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

"В ходе судебного заседания обе правонарушительницы свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Судом, указанные лица признаны виновными в совершении правонарушений", – подчеркнули представители судебного органа.

Отмечается, что в качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие на иждивении у одной из женщин малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, а также совершение правонарушения впервые.

При этом обстоятельств, отягчающих ответственность, установлено не было.

"Учитывая характер совершенных деяний, личности виновных лиц, судом по части 1 статьи 434 КоАП наложены взыскания в виде штрафов в размере 5 МРП, по части 1 статьи 73-2 КоАП – в виде штрафа в размере 10 МРП", – отметили в суде.

На данный момент постановления суда еще не вступили в законную силу.

Добавим, что инцидент комментировали представители Комитета гражданской авиации. Отмечалось, что рейс "Астана – Шымкент" был задержан, а потом и отменен из-за сложных погодных условий.

"Во время ожидания вылета, в соответствии с действующим законодательством, пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также, всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.

Вместе с тем, Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по данному факту, и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", – заявили тогда в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011200-osuzhdeny-zhenschiny-ustroivshie-skandal-v-aeroportu-astany/