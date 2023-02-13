МВД: 3,6 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в Мангистау

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Манистауской области продолжается расследование в отношении руководства компании PlusCapital. Об этом сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на , передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Турлыбек, следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО "PlusCapital" и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества.

"В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду PlusCapital, незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими", – заявила представитель МВД.

Она добавила, что ранее по этому делу к 12 годам лишения свободы был приговорен нотариус и еще один житель Мангистау.

"Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению", – заявила спикер.

Представитель министерства призвала казахстанцев, пострадавших от деятельности ТОО "PlusCapital", обратиться в полицию Мангистауской области.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Шымкенте расследуют уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя". Компания привлекала горожан, обещая им в подарок квартиру.

Между тем в Алматы вынесли приговор организатором другой финансовой пирамиды - QI Trade Kazakhstan. Эта компания привлекала деньги граждан под видом торговли на всемирной площадке Amazon. В итоге 15 человек получили от 6 до 7 лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009149-mvd-36-mlrd-tenge-vlozhili-kazahstantsy-v-finansovuyu-piramidu-v-mangistau/