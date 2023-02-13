"Обещали квартиру или 10 млн тенге": начато расследование в отношении "AYBA-Жанұя"

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте расследуют уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой "AYBA-Жанұя". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Установлено, что компания обещала гражданам помощь в получении жилья. По условиям, описанным в социальных сетях, вкладчик вносит 5000 тенге и далее должен привлечь 5 и более лиц.

После привлечения людей вкладчику возвращают внесенную им сумму и в качестве вознаграждения дарят подарок. Достигнув определенного уровня, вкладчику обещали квартиру или 10 млн тенге", - рассказали в АФМ.

В ведомстве напомнили, что за создание финансовых (инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК с наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Казахстанцев призвали быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.

"Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "AYBA-Жанұя", просим обратиться по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7252) 77-14-48, 8 778 628 51 16", - обратились в ведомстве.

Как отмечается на портале egov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Виды финансовых пирамид:

Многоуровневые пирамиды - основной механизм построения и функционирования данной структуры заключается в следующем: каждый вновь прибывший участник совершает первый взнос, который распределяется между вышестоящими по иерархии членами пирамиды. В свою очередь, новичок, чтобы заработать, должен пригласить нескольких человек, чьи взносы также будут распределены аналогичным образом. И так продолжается до тех пор, пока не иссякнет приток новых членов.

Пирамиды, построенные по принципу сетевого маркетинга - основным механизмом реализации схемы является продажа компанией товаров/услуг. В данном случае, товар является маскировкой и чаще всего его стоимость завышена. Часто такими продуктами являются часы, косметика, бытовая химия и т. д.

Пирамиды, использующие схему по принципу рассылки приглашений в мессенджерах - осуществляется только в онлайн-группах в мессенджерах: WhatApp, Telegram и т. д. Создается группа, для вступления в которую необходимо заплатить определенную сумму. После вступления необходимо пригласить дополнительно 2-4 человека, выдается вознаграждение от 200% до 400%. Количество приглашаемых участников не ограничено.

Участие (членство) в эксклюзивном клубе - клубы предлагают круизы, путевки, путешествия, обучение по созданию и продвижению бизнеса, маркетинга, инвестиций, копирайтинга, также по обучению хиромантии, астрономии, улучшению душевного баланса, психологии, нумерологии, символов, магии и т. д. Участнику необходимо привлекать других участников и (или) вносить вступительный взнос в течение определенного срока в зависимости от программ (от 1-3 до 5-10 лет).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009134-obeschali-kvartiru-ili-10-mln-tenge-nachato-rassledovanie-v-otnoshenii-ayba-zhanuya/