Задержан гендиректор Павлодарского нефтехимического завода

Оспанбек Алсеитов. Фото: instagram.com/os.alseitov

Проводится досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбека Алсеитова и других лиц. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Дело возбуждено по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию процесса производства дизельного топлива.

В отношении гендиректора компании Оспанбека Алсеитова следственным судом Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955508-zaderzhan-gendirektor-pavlodarskogo-neftehimicheskogo-zavoda/