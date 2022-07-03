Журналист Махамбет Абжан задержан в Нур-Султане

Махамбет Абжан. Фото: facebook.com/mahambet2017

В Нур-Султане Антикоррупционной службой задержан казахстанский журналист Махамбет Абжан. Его подозревают в вымогательстве, об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

"Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений.

3 июля текущего года в результате проведенной спецоперации гражданин М. Абжан задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП Нур-Султана", - говорится в официальном сообщении Антикора.

В ведомстве добавили, что проверяется информация о причастности Абжана к другим аналогичным преступлениям.

"В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заключили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976717-mahambet-abzhan-zaderzhan-v-nur-sultane/