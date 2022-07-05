Журналиста Махамбета Абжана арестовали на два месяца

Махамбет Абжан. Фото: facebook.com/mahambet2017

3 июля стало известно, что журналист Махамбет Абжан был задержан по подозрению в вымогательстве. Сегодня в официальном Instagram-аккаунте столичного суда сообщили, что Абжан взят под стражу.

Махамбета Абжана арестовали на два месяца.

"5 июля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Абжана М.", – говорится в сообщении судебного органа.

Напомним, что ранее журналист был задержан по подозрению в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателей. По данным Антикора он угрожал потерпевшим распространением порочащих их сведений в СМИ.

3 июня Махамбет Абжан был водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977125-zhurnalista-mahambeta-abzhana-arestovali-na-dva-mesyatsa-v-nur-sultane/