Экс-чиновник Муслим Ундаганов, осужденный за создание ОПГ и хищения, вышел на свободу

Муслим Ундаганов. Фото: "Уральская неделя" / Рауль Упоров

Бывший глава управления физкультуры и спорта Западно-Казахстанской области Муслим Ундаганов, осужденный за создание преступной группы и хищение бюджетных средств, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Абзал Куспан порталу "Мой город".

Как отмечает издание, это уже второе освобождение экс-чиновника из мест лишения свободы за последние три года.

Ундаганов попал под суд еще в 2013 году. Бывшего главу управления физкультуры и спорта ЗКО обвиняли по нескольким статьям УК, среди которых создание организованной преступной группы и хищения бюджетных средств на сумму более 200 млн тенге.

В августе 2014 года его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а в 2020 году Ундаганова условно-досрочно освободили из колонии в Костанайской области. Он отбыл наказание сроком семь лет и три месяца, то есть 2/3 части срока.

Однако 19 августа 2020 года вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Ундаганова вновь взяли под стражу, а на судоисполнителя завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

Теперь же, как пишет издание, экс-чиновник полностью отбыл наказание и вышел на свободу. Сейчас он находится дома в Уральске.

К слову, во время отбывания наказания в колонии Ундаганов вновь оказался в центре внимания. В ноябре 2019 года в интернете появился видеоролик, на котором экс-чиновник в компании с другими осужденными ест бешбармак и пьет спиртное.

После скандала было проведено служебное расследование, по результатам которого пять сотрудников ДУИС и колонии были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Исполняющего обязанности начальника учреждения освободили от должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007540-eks-chinovnik-muslim-undaganov-osuzhdennyy-za-sozdanie-opg-i-hischeniya-vyshel-na-svobodu/