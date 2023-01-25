Найдены криптоактивы на 200 тыс. долларов: обыски провели в Костанайской области

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанайской области выявили факт запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, группа лиц осуществляла запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по 6 адресам произведены санкционированные обыски и изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков.

"Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США (около 2,8 млн тенге) на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США (более 92 млн тенге) на других криптобиржах", - отметили в АФМ.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В ведомстве добавили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА при наличии соответствующей лицензии.

Напомним, в феврале 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить налоги на майнинг в Казахстане и выявить все майнинговые фермы. После чего государственные и правоохранительные органы начали "зачистку" рынка электроэнергии от "теневых" субъектов.

Позже министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что работы по цифровому майнингу будут выстроены по трем основным направлениям.

Во-первых, по его словам, в части "серых" майнеров будет внедрена система револьверных проверок мобильных групп.

Во-вторых, для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок.

В-третьих, совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий "серых" майнеров путем ограничения IP-адресов. Также одним из эффективных решений станет, по мнению главы ведомства, конфискация имущества "серых" майнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006680-naydeny-kriptoaktivy-na-200-tys-dollarov-obyski-proveli-v-kostanayskoy-oblasti/