Удостоверение финполовца отобрали у мужчины в Алматы

Служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции. Фото: t.me/antikornews

В Алматы задержали мужчину, который, по информации Антикора, представляясь их сотрудником, выманил крупную сумму денег у руководителя некоего предприятия. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Антикора.

"19 января текущего года Антикоррупционной службой изобличен гражданин Куржибаев Канат (прежняя фамилия – Куралулы), 1983 года рождения, который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1 млн тенге, принадлежащими руководителю одного из предприятий Алматинской области, за оказание общего покровительства", – сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

В ходе личного обыска у мужчины изъяли служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции (Финпола), упраздненной в 2014 году.

В Антикоре подчеркнули, что Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее.

"При наличии информации о его противоправной деятельности просим обращаться в call-центр 1424 Антикоррупционной службы", – добавили в АПК.

Напомним, летом 2021 года резонанс вызвало видео, где некий молодой человек, которого, как позже выяснилось, зовут Нурболом, пытался решить вопрос с полицией, представившись сотрудником Антикора. В Сети его быстро прозвали "Нурболом с ксивой".

Также, по информации Антикора, парень, пользуясь той же уловкой, требовал выдать ему участок на побережье Каспия.

В ноябре прошлого года "Нурбола с ксивой" приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006240-antikor-zaderzhal-muzhchinu-vydavavshego-sebya-za-finpolovtsa/