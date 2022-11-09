Вынесен приговор "Нурболу с ксивой", который представлялся сотрудником Антикора

Нурбол Каримов. Кадр из видео: telegram/ZTB

Скандально известному "Нурболу с ксивой", который представлялся сотрудником Антикора, вынесли приговор в Актау. Он получил длительный срок заключения. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 9 ноября судом Актау за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 7 годам 6 месяцам и 7 годам лишения свободы соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе осуждены Каримов и Батырханов.

Каримов признан виновным в том, что, представляясь помощником председателя Антикора, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.

Кроме того, отметили в агентстве, в феврале 2020 года Каримов, действуя с Батырхановым в группе лиц по предварительному сговору, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима Алматы, требовали у заведующего детским садом 1 млн тенге за непривлечение к административной ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, летом 2021 года "Нурбол с ксивой" попал на видео, когда пытался решить вопрос с полицией, представившись сотрудником Антикора. Также стало известно, что парень требовал выдать участок на побережье Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996370-vynesen-prigovor-nurbolu-s-ksivoy-kotoryy-predstavlyalsya-sotrudnikom-antikora/