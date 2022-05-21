Лжесотрудник Антикора требовал выдать участок на побережье Каспия

Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Лжесотрудник Антикора требовал у должностных лиц акимата Актау выдать участок на побережье Каспия. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, 19 мая был изобличен Нурбол Каримов 1997 года рождения, который, представившись сотрудником Антикоррупционной службы, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов.

"Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. В этот же день подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания в Актау", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В ведомстве дополнили, что, по имеющимся у них данным, мужчина мог совершать похожие деяния ранее.

"В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по номерам: 1424, +7 778 783 93 01", - призвали в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970403-lzhesotrudnik-antikora-treboval-vydat-uchastok-na-poberezhe-kaspiya/