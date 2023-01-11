Жительница Атырау отработает 100 часов из-за провокационного видео о войсках Казахстана

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Жительницу Атырау ограничили в свободе на 1 год и привлекли к принудительному труду на 100 часов за рассылку фейков о войсках Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении женщины по факту распространения заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка (п.3 ч.2 ст.274 УК РК).

Судом первой инстанции установлено, что 3 июля 2022 года, находясь у себя в квартире, жительница Атырау в Facebook разместила видео о том, что войска Казахстана направляются в Каракалпакстан для подавления митингов.

"В случае направления войск она призывала организовать массовые протесты", - отметили в суде.

Приговором суда №2 Атырау женщина была признана виновной в распространении заведомо ложной информации, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с привлечением к принудительному труду на 100 часов.

Однако с таким решением она не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, так как оснований для его изменения или отмены не имелось.

Напомним, в июле 2022 года в столице Каракалпакстана вспыхнули протесты из-за грядущих поправок в Конституцию Узбекистана. Позже власти сообщили о стабилизации обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004989-zhitelnitsa-atyrau-otrabotaet-100-chasov-iz-za-provokatsionnogo-video-o-voyskah-kazahstana/