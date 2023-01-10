Замначальника полиции задержали в Мангистау

Задержание. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Мангистауской области задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Есбаганбетов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

По данным ведомства, 9 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДКНБ Мангистауской области и Управления собственной безопасности ДП региона за коррупционное правонарушение задержан заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района Есбаганбетов.

"В данный момент проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в МВД.

Напомним, в настоящее время в Талдыкоргане проходит судебный процесс в отношении бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сам генерал-майор свою вину отрицает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004792-zamnachalnika-politsii-zaderzhali-v-mangistau/