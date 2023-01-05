"Нельзя допустить фальсификации истории": Кошанов о январских событиях

Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам специального пленарного заседания мажилиса, посвященного январской трагедии, спикер палаты Ерлан Кошанов отметил, что организаторы беспорядков намеревались захватить власть кровопролитием или любым другим путем, сообщается в официальном Telegram-канале палаты.

"Это был, прямо скажем, заговор против Независимости! Но благодаря здравомыслию и единству нашего народа, воле нашего президента мы сохранили свою государственность. Главной целью бунтовщиков было запугать людей, создать хаос в обществе и заставить президента уйти в отставку. Я был свидетелем того, как глава государства взял на себя большую ответственность и принял смелые решения в столь сложной ситуации", - поделился председатель мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что нельзя допустить фальсификации истории, для этого правоохранительные органы ведут тщательное расследование.

Этот вопрос находится на постоянном контроле депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004300-zagovor-protiv-nezavisimosti-koshanov-vyskazalsya-o-yanvarskih-sobytiyah/