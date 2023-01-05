Токаев почтил память жертв январских событий в мечети (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

В годовщину январской трагедии глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Aqorda.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий.

Напомним, ровно год назад в городах Казахстана произошли масштабные и разрушительные беспорядки, которые затем назовут январской трагедией и объявят попыткой госпереворота.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании в мажилисе, ответил на вопрос, кто был организатором госпереворота во время январских событий. Он сообщил, что правоохранительными органами было выявлено 18 организаторов массовых беспорядков в Кызылорде, Алматы и Жамбылской области.

Глава Генпрокуратуры также заявил, что среди подозреваемых в участии в январских беспорядках в Казахстане есть иностранцы – это жители приграничных стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004238-tokaev-pochtil-pamyat-zhertv-yanvarskih-sobytiy-v-mecheti-foto/