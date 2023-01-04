"Почему я должен убегать?": Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из страны

Кайрат Боранбаев. Фото: mcdonalds.kz

Суд по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева продолжается в Астане. Сегодня обвиняемый опроверг информацию о том, что его задержали при попытке пересечь границу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, ранее в АФМ сообщали, что Боранбаева задержали при попытке пересечь границу. Представители СМИ поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Это недостоверная информация, так как я в этот момент (в момент задержания - прим.ред.) находился на встрече, меня арестовали в 5 часов, я проводил встречи. У меня был обычный рабочий день. Да, я планировал ночью улететь, но это был рейс в 2 часа ночи.

Почему я должен убегать? Я здесь родился, вырос, у меня здесь отец похоронен. У меня здесь бизнес, куда мне убегать?" - задался он вопросами.

Он отметил, что следствию были предоставлены все документы по этому рейсу.

"Мы за месяц готовились, я должен был полететь в Ригу, у меня там тоже есть проект. За месяц до вылета были предоставлены все документы, приказ", - добавил Кайрат Боранбаев.

Напомним, на предыдущем заседании суд отказал ему в изменении меры пресечения. В итоге Боранбаев встретил Новый год под стражей.

Бизнесмена и бывшего главу правления QazaqGaz задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем. Ранее прокурор заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004075-pochemu-ya-dolzhen-ubegat-boranbaev-oproverg-informatsiyu-o-popytke-begstva-iz-strany/