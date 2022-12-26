Дело Кайрата Боранбаева направлено в суд

Кайрат Боранбаев. Фото: olympic.kz

Завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Их подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

"23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО "Qazaq Gaz".

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости, 3 автотранспортных средства", - сообщили в АФМ.

Также ведомством продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, Кайрат Боранбаев был задержан в марте 2022 года. Его обвиняли в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003063-delo-kayrata-boranbaeva-napravleno-v-sud/