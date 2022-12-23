Судью приговорили к 5 годам тюрьмы в Жетысуской области

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Судью Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области приговорили к 5 годам лишения свободы. Ее обвиняли в мошенничестве. Также на скамье подсудимых оказались бизнесмен и два адвоката, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского городского суда.

Все четверо проходили по одному делу, но действия каждого из них квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса.

Судью признали виновной в хищении чужого имущества путем обмана, бизнесмена - в покушении на дачу взятки в сумме 3 млн тенге, еще двух фигурантов - в посредничестве во взяточничестве.

"Будучи судьей СМЭС, с целью хищения денежных средств бизнесмена путем обмана и злоупотребления его доверием и с использованием своего служебного положения она сообщила посредникам заведомо недостоверные сведения, согласно которым якобы может повлиять на оставление в силе вынесенного ею решения в апелляционной инстанции Алматинского областного суда", - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

В итоге судье назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Бизнесмен приговорен к 3,5 годам лишения свободы, адвокаты - к 1,5 годам колонии, но по амнистии обоих освободили от наказания.

Указывается, что судья признала вину в полном объеме. Еще один подсудимый согласился с обвинением частично, двое других настаивали на своей невиновности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002747-sudyu-prigovorili-k-5-godam-tyurmy-v-zhetysuskoy-oblasti/