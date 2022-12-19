Глава Минцифры рассказал, как мошенники повесили кредит на его родственников

Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Глава Минцифры Багдат Мусин на правительственном часе в мажилисе рассказал о предложении ужесточить процедуру выдачи онлайн-кредитов. Это, по его словам, позволит эффективнее бороться с телефонными мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин назвал проблему телефонных мошенников щепетильным вопросом. Он признался, что у его родных есть негативный опыт общения с ними.

"Я сам сталкивался, у меня на родственников повесили кредит вот таким вот образом мошенническим: перехватили SMS, и она (родственница – прим. ред.) до сих пор не может найти виновного", – поделился министр.

Тем не менее он отметил, что число таких мошеннических звонков сократилось, в том числе поступающих лично ему. Как объяснил спикер, Минцифры проводило работу совместно с мобильными операторами и МВД. В результате получилось вычислять и блокировать некоторые из номеров, которые используют мошенники.

"Но тут вопрос такой – остается возможность у этих мошенников использовать наши номера телефонов: вывозить их за рубеж и оттуда через роуминг прокидывать. Что мы сейчас предлагаем?

Помимо того чтобы просто нагружать операторов сотовой связи, потому что если из других стран идет звонок, мы его не имеем права не принять, тут, наверное, надо нам с банками второго уровня проработать так, чтобы нельзя было ответом на одно SMS оформить кредит", – подчеркнул Багдат Мусин.

Он рассказал, что на данный момент предлагается ввести трехфакторную аутентификацию для получения кредита. Это значит, что для оформления займа необходимо будет пройти три этапа:

биометрическую идентификацию;

SMS;

подпись ЭЦП.

Сегодня же, как отметил министр, для получения кредита нужно просто "продиктовать код из сообщения, которое тебе прислали, и получить кредит в миллион тенге".

"В итоге, мы, как координирующий орган операторов связи, мы работу провели, теперь хотим с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработать, чтобы они все-таки ужесточили формат возможной выдачи кредитов через онлайн-инструменты", – резюмировал Мусин.

Напомним, что в середине ноября замглавы центра по борьбе с киберпреступностью департамента МВД РК Рустем Дюсетаев сообщил, что казахстанские компании сотовой связи начали блокировать звонки с подменных номеров.

О том, что подменные номера будут блокировать в Казахстане, стало известно в начале августа. По данным МВД, случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году – уже 21 тыс.

Добавим, что наказание за мошенничество установлено в статье 190 Уголовного кодекса РК. Здесь под мошенничеством подразумевается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В зависимости от тяжести преступления оно может наказываться как штрафом от 1000 МРП (3,06 млн тенге) или исправительными работами, так и лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002113-glava-mintsifry-rasskazal-kak-moshenniki-povesili-kredit-na-ego-rodstvennikov/