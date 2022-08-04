Подменные номера начнут блокировать в Казахстане

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В Казахстане для борьбы с мошенниками будут блокировать подменные номера, об этом сообщил

Как сообщил Мусин, сегодня на совместном с министром МВД Маратом Ахметжановым совещании обсуждали вопросы противодействия интернет-мошенничеству.

По данным МВД, случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году - уже 21 тыс.

"Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров.

До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы", - написал министр.

Напомним, недавно Национальный банк обратился к казахстанцам из-за активизировавшихся телефонных мошенников, которые выманивают у граждан деньги под предлогом "спецоперации" по поимке недобросовестных банковских менеджеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981805-podmennye-nomera-nachnut-blokirovat-v-kazahstane/