Блокировать подменные номера начали в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге МВД сообщили о мерах предупреждения телефонного мошенничества – в Казахстане блокируют используемые аферистами подменные номера, передает корреспондент NUR.KZ.

"С начала года МВД проведено несколько совещаний с участием МЦРиАП и других компетентных органов, а также операторов связи. Мы должны понимать, что это вопросы технического регулирования.

В настоящее время компании сотовой связи занимаются вопросами блокирования звонков с подменных номеров. Настраивают свои информационные системы. До конца года, по данным операторов, этот вопрос должен быть решен", – сообщил замглавы центра по борьбе с киберпреступностью департамента МВД Рустем Дюсетаев.

Он добавил, что мошенники могут подменить номер любого сотового оператора.

Также отмечается, что в МВД совместно с уполномоченными органами рассматривают вопрос ужесточения ответственности операторов связи за пропуск несанкционированного трафика, а в отношении граждан – вопрос введения ответственности за передачу банковских пластиковых карт, которые затем используются мошенниками.

Еще в июне представители МВД предупреждали казахстанцев, что мошенники используют подменные номера. Об этом сообщалось на официальном сайте министерства.

"МВД Республики Казахстан предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за правоохранительными органами", – говорилось в сообщении.

О том, что подменные номера будут блокировать в Казахстане, стало известно в начале августа. По данным МВД, случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году – уже 21 тыс.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Также для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997039-blokirovat-podmennye-nomera-nachali-v-kazahstane/