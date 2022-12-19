Алматинцам "продавали" водительские права через TikTok

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские задержали жителя Карагандинской области по подозрению в совершении серии интернет-мошенничеств. По версии следствия, он, пользуясь приложением TikTok, предлагал оформить водительские права жителям Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Фигурант, пользуясь мобильным приложением TikTok, под предлогом оформления водительского удостоверения завладел денежными средствами граждан. Причем "оплата за работу" была и в форме наличного расчета, и путем электронного перевода", – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

Подозреваемого задержали. Следствие уверяет, что установило причастность мужчины к 12 аналогичным эпизодам. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В полиции отмечают, что обманутых граждан может быть больше. Поэтому стражи порядка призывают граждан, пострадавших от действий задержанного, позвонить по номерам: +7 (775) 663- 94-36; +7 (705) 630- 30-00.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее в Кызылорде задержали мужчину, который представлялся сотрудником Антикора, однако таковым не являлся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002092-almatintsam-prodavali-voditelskie-prava-cherez-tiktok/