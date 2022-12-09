Тайник с оружием нашли полицейские близ Шамалгана

Полицейский с найденным оружием. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В пятницу, 9 декабря, полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками МВД нашли схрон оружия недалеко от поселка Шамалган, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли два мешка, внутри которых были три единицы гладкоствольного ружья 12 калибра, одна единица охотничьего ружья марки "Сайга" 410 калибра, а также нарезное ружье марки "Вепрь" и две обоймы с двумя патронами калибра 308 и 7.62 мм.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие", - добавили в правоохранительных органах.

Отметим, в Казахстане до сих пор продолжают находить оружие, похищенное из оружейных магазинов во время январских беспорядков.

Так, в середине ноября был обнаружен тайник с оружием в Илийском районе Алматинской области, а в начале ноября полицейские нашли в Текели боевой пистолет, радиостанцию и спецсредства защиты, предположительно, похищенные во время беспорядков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000951-taynik-s-oruzhiem-nashli-politseyskie-bliz-shamalgana/