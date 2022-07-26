Полицейскому пришлось стрелять во время драки в аэропорту Алматы (видео)

Драка. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В ночь на 26 июля в аэропорту города Алматы произошла драка, в ходе которой полицейскому пришлось открыть огонь из табельного оружия, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролики, снятые очевидцами на месте происшествия, были опубликованы в сообществе kris_p_almaty_official в Telegram.

В кадре можно заметить много машин полиции и стражей порядка, которые разнимают дерущихся.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы за комментарием по происшествию.

В ведомстве сообщили, что около часа ночи к стражам порядка, несшим службу в составе поста туристической полиции на территории Международного аэропорта Алматы, обратился мужчина, который сообщил о драке на автопарковке.

Прибыв на место, полицейские установили, что дрались трое мужчин. Позже выяснилось, что все они были пьяны. Отмечается, что на требования правоохранителей они отреагировали агрессивно.

Один из участников потасовки – ранее судимый мужчина 1994 года рождения – разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Страж порядка в ответ был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух из своего табельного оружия.

Участников драки в итоге задержали. Они оказались жителями Алматинской и Туркестанской областей, причем двое ранее уже были судимы за ограбление и кражу чужого имущества.

Действия фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 293 УК РК ("Хулиганство"). Всех троих поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование.

Вместе с тем в полиции подчеркнули, что по факту применения табельного оружия также будет проведена служебная проверка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980163-politseyskomu-prishlos-strelyat-vo-vremya-draki-v-aeroportu-almaty-video/