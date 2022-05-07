Толпа напала на полицейского в Жамбылской области (видео)

Толпа окружила полицейского. Кадр из видео: соцсети / пресс-служба ДП Жамбылской области

В соцсетях распространяется видео с нападением на полицейского. Как выяснилось, случай произошел в городе Шу Жамбылской области. Случай прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео из соцсетей ДП продублировал в своем Instagram-профиле.

На нем видно, как группа молодых людей тащит по земле человека, одетого в форму полицейского. Другая же часть пытается оттащить от него обидчиков. В какой-то момент на записи можно услышать звуки выстрелов.

Ситуацию прояснили в полиции Жамбылской области.

По информации стражей порядка, в ночь с 6 на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о том, что несколько человек применили насилие в отношении сотрудников полиции.

Установлено, что сотрудники патрульной полиции возле привокзальной площади в городе Шу остановили автомашину марки "ВАЗ-21014". Отмечается, что у машины отсутствовал передний опознавательный госномер.

"При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины, не подчинившись законным требованиям, вместе с другими знакомыми лицами, оказали сопротивление представителям власти", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что по данному факту Шуским РОП начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".

Сейчас все участники противоправных действий установлены и с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.

"Активные лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статей 128-131 УПК", – добавили в полиции.

Другие данные досудебного расследования, как отметили в полиции, в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.

Внимание: на видео содержатся ненормативная лексика и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968483-molodye-lyudi-napali-na-politseyskogo-v-zhambylskoy-oblasti-video/