Девушки могут быть причастны к нападению на полицейских в Жамбылской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

В деле о нападении на полицейских в городе Шу Жамбылской области фигурируют две девушки. Вместе с ними в применении насилия в отношении представителей власти подозревают еще семерых парней, один из которых в настоящее время находится в розыске, передает КТК.

Под стражей сейчас находятся шестеро молодых людей. Двух девушек, которые тоже могли быть причастны к избиению полицейских, отправили под домашний арест.

"В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинения полицейским вреда здоровью. В отношении шести человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а девушкам санкционирован домашний арест. Еще один активный участник объявлен в розыск", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Источник: КТК

Напомним, по данным полиции, в ночь с 6 на 7 мая патрульные возле привокзальной площади в городе Шу остановили "ВАЗ-21014", у которого отсутствовал передний госномер.

При выяснении обстоятельств водитель, пассажиры и их знакомые напали на правоохранителей. Одному из стражей порядка в попытке оторваться от толпы даже пришлось стрелять. По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968716-devushki-mogut-byt-prichastny-k-napadeniyu-na-politseyskih-v-zhambylskoy-oblasti/