"Не обсуждается на политическом уровне": МИД о вопросе выдачи Аблязова Казахстану

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Замминистра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах мажилиса высказался об информации о том, что президенты Франции и Казахстана якобы обсуждали положение Мухтара Аблязова, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко заявил, что в ходе этого визита между Казахстаном и Францией заключен ряд экономических соглашений.

"Что касается господина Аблязова, то этот вопрос не обсуждается на политическом уровне. Он является прерогативой судебных органов, правоохранительных органов не только Казахстана, но и Европы и США", — добавил он.

Он напомнил, что господин Аблязов осужден судом за правонарушения в Казахстане на срок 20 лет.

"Он также осужден высоким судом Лондона за кражу около 4 млрд из Банка БТА. Кроме того, сейчас проходят и другие процессы, связанные с ним, в США и Великобритании, и во Франции. Сторонами этого процесса от Казахстана являются как Банк БТА, так и акимат Алматы и Минюст Казахстана", — отметил вице-министр.

Представители СМИ поинтересовались, имеется ли решение по экстрадиции Мухтара Аблязова в Казахстан.

"Между Казахстаном и Францией соглашения об экстрадиции на данный момент не заключено. Этот вопрос будет дальше обсуждаться с французской стороной. Но, насколько мне известно, сейчас и в самой Франции проходят судебные процессы в отношении Аблязова", — резюмировал Роман Василенко.

Напомним, в августе появилась информация о том, что суд по делам беженцев во Франции рассматривает возможность экстрадиции Мухтара Аблязова в Казахстан по обвинению в мошенничестве.

Также мы сообщали, что около месяца назад Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес окончательное решение по делу Аблязова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999559-ne-obsuzhdaetsya-na-politicheskom-urovne-mid-o-voprose-vydachi-ablyazova-kazahstanu/