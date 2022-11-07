Сколько украденного в январе оружия еще не нашли в Казахстане, рассказали в МВД

Ружья. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге СЦК рассказал, сколько похищенного в ходе январских событий оружия удалось к этому часу найти властям, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов напомнил, что во время январских событий было похищено большое количество служебного и гражданского оружия. Речь идет о более чем 2960 единицах.

"Обнаружено и изъято 934 единицы оружия, похищенных во время январских событий. Из них 512 – табельного, и гражданского – 415. Только за последний месяц из незаконного оборота дополнительно изъято 645 единиц оружия, большинства из которых "сбиты" номера. По результатам их криминалистических исследований, установлено 20 единиц, относящихся к похищенным во время "январских событий", – заявил спикер.

По его словам, на сегодня неустановленным остается местонахождение 2026 единиц похищенного во время январских событий оружия.

"Работа по их обнаружению продолжается", – резюмировал спикер.

В ходе того же брифинга представитель Генпрокуратуры сообщил, что в Казахстане стартовало амнистирование для участников январских беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996101-skolko-ukradennogo-v-yanvare-oruzhiya-esche-ne-nashli-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/