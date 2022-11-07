123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в Алматы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, всего свои средства обратно получили 197 человек.

Как пояснили в ведомстве, алматинским департаментом АФМ было окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.

"Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет", - говорится в сообщении АФМ.

Как добавили в ведомстве, отношении остальных соучастников досудебное производство находится на стадии окончания.

Напомним, что финансовую пирамиду B2B Jewelry разоблачили в августе 2020 года. Первой о ней сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Позже выяснилось, что мошенники развернули свою работу и в Казахстане.

В октябре 2020 года сообщалось, что жертвами этой финпирамиды оказались более 10 тыс. казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995973-123-mln-tenge-vernuli-vkladchikam-finpiramidy-b2b-jewelry-v-almaty/