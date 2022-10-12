Более 17 тыс. бутылок контрафактной водки изъяла полиция в Балхаше

Бутылки контрафактной водки. Кадр из видео: YouTube/mvd kontent

В Балхаше сотрудники правоохранительных органов изъяли более 17 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области при проведении мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления, получены оперативные сведения о том, что в одном из заведений города Балхаш занимаются реализацией контрафактной алкогольной продукции", – говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области на складе ресторанного комплекса обнаружено 852 ящика водки, или 17 040 бутылок с поддельными учетно-контрольными номерами. На месте задержан подозреваемый – 25-летний мужчина. Во время осмотра его квартиры изъят обрез охотничьего ружья.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам статьи 214 УК РК "Незаконное предпринимательство".

Сообщается, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению поставщика, точек реализации и задержанию лиц, причастных к этому делу.

Ранее в Усть-Каменогорске была пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению суррогатного алкоголя. Более 16 тысяч готовых бутылок изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992406-bolee-17-tys-butylok-kontrafaktnoy-vodki-izyala-politsiya-v-balhashe/