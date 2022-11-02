"Статистика – лишь верхушка айсберга": глава МВД о случаях торговли людьми в Казахстане

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр внутренних дел РК на форуме в Астане рассказал о борьбе с торговлей людьми. По его данным, в стране ежегодно регистрируется более 100 таких преступлений, однако реальная ситуация – в разы хуже, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что, по данным ООН, 70% жертв торговли людьми в мире – женщины, молодые девушки и дети.

"К сожалению, эта проблема касается и Казахстана. Ежегодно в стране регистрируется более 100 таких преступлений. За 4 месяца текущего года было выявлено около 30 случаев торговли людьми. Задержаны три организованные преступные группы.

Все же мы должны признать, что это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь верхушка айсберга. По данным международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел", — отметил министр.

При этом он откровенно заявил, что на протяжении многих лет в Казахстане никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался, не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям.

"Сейчас мы не имеем полного представления о жертвах торговли людьми. Почему они ею становятся? Как попадают в "ловушку"? Из-за чего не могут из нее выбраться? Почему не знают своих прав, не обращаются в полицию? Почему трудовым мигрантам выгоднее находиться "в тени", подвергая себя опасности попасть в рабство?

Ситуацию осложняет то, что данная сфера всегда латентна. Здесь много вопросов, и все они требуют решения", — резюмировал Ахметжанов.

Согласно Уголовному кодексу РК, под торговлей людьми понимается купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации.

Статья 128 УК РК предусматривает наказание за торговлю людьми в виде лишения свободы на срок от 4 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре в Шымкенте была задержана ОПГ из 11 человек, которая, по данным правоохранителей, долгое время занималась торговлей людьми. По данному факту было возбуждено 8 уголовных дел.

Как рассказали позже в полиции, среди жертв сексуального трафика оказалось 14 девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995362-statistika-lish-verhushka-aysberga-glava-mvd-o-sluchayah-torgovli-lyudmi-v-kazahstane/