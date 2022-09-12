Продавали молодых казахстанок в сексуальное рабство: задержана предполагаемая ОПГ

Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

ДП Шымкента пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, подозреваемые долгое время занимались торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ряду уголовных статей: создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговля людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, содержание притона, сводничество и распространение наркотиков.

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Правоохранители установили, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальную сеть "ВКонтакте", где предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда.

После чего путем обмана, с изъятием документов вовлекали в занятие проституцией.

Затем подозреваемые совершали торговлю и обмен девушками для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, в саунах и гостиницах. Полученный доход присваивали себе.

"В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждали к употреблению наркотиков", - отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987297-prodavali-molodyh-kazahstanok-v-seksualnoe-rabstvo-zaderzhana-predpolagaemaya-opg/