Дело о торговле людьми на юге Казахстана: в МВД озвучили подробности

Фото: polisia.kz

Трех сестер задержали полицейские Шымкента. Их подозревают в создании ОПГ и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничестве, а также торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

По версии следствия, ОПГ работала в трех городах - Шымкенте, Туркестане и Таразе.

"Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности.

Угрозами и шантажом, "штрафами" за малейшие провинности они принуждали (девушек - прим.ред.) к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение", - говорится в сообщении полиции.

Как рассказали правоохранители, некоторые члены ОПГ занимались поисками девушек и молодых женщин. Они знакомились с ними, входили в доверие, а после вербовали для сексуальной эксплуатации. Находили девушек в основном через соцсети.

Больше всего пострадавших из Караганды, Семея, Атырау, Шымкента, Тараза, Кызылорды и Туркестанской области.

Расходы на приобретение билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. Другие участники группы исполняли роль "администраторов" и "операторов-кассиров" - следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали клиентов, которых находили по объявлениям в Сети.

Предварительно, таким жестоким и незаконным образом ОПГ "заработала" порядка 150 млн тенге.

"Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних. Девушек держали на съемных квартирах, где принуждали их к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично", - рассказали в полиции.

При этом сами потерпевшие своим родным рассказывали, что подрабатывают нянями.

"В некоторых случаях организаторы ездили для знакомства к родителям девушек и убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек", - добавили в правоохранительных органах.

Всего полицейские задержали 11 человек. Все они помещены в СИЗО в Шымкенте.

По данному факту возбуждено 8 уголовных дел, в том числе за создание и участие в ОПГ, торговлю людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, сводничество и приобретение и перевозка наркотиков.

Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987854-treh-sester-zapodozrili-v-sozdanii-opg-torgovavshey-lyudmi-na-yuge-kazahstana/