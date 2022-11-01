Сувенирными купюрами расплачивались за товары и услуги в Темиртау

Портмоне. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники криминальной полиции Темиртау задержали мужчину, которого подозревают мошенничестве, а именно в том, что он расплачивался сувенирными купюрами за товары и услуги, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В полицию обратился 22-летний житель Темиртау, сообщив, что один из покупателей в его магазине расплатился за товар сувенирной купюрой номиналом в 20 тыс. тенге. Продавец сначала ничего не заметил, обман выявился, когда предприниматель принес выручку в одно из банковских отделений.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 37-летний житель одного из сельских районов. Он дал признательные показания.

В ведомстве сообщили, что в ходе следствия полицейские установили причастность задержанного к двум аналогичным преступлениям. По данным полиции, подозреваемый расплатился сувенирной купюрой в 20 тыс. тенге за проезд на такси, взамен фальшивки получив полноценные 18 тыс. тенге.

В отношении подозреваемого суд выбрал меру пресечения в виде ареста.

Ранее в Алматы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что выдавал себя за мебельщика, брал с клиентов деньги, а затем скрывался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995142-suvenirnymi-kupyurami-rasplachivalis-za-tovary-i-uslugi-v-temirtau/