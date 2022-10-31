Алматинцев обманули на миллионы тенге, продавая им несуществующую мебель

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что выдавал себя за мебельщика, брал с клиентов деньги, а затем скрывался, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, 37-летний задержанный является уроженцем Мангистауской области.

"По звонку заказчиков он выезжал на замеры, получал предоплату, которая составляла более миллиона тенге, с клиента. А затем скрывался", – сообщили в Управлении дознания ДП города Алматы.

В его отношении зарегистрировано дело по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК.

"На данном этапе расследования гражданин Д. изобличен в совершении четырех эпизодов мошенничества. Причем клиенты были с разных районов города", – добавили в полиции.

Выяснилось, что подозреваемый и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Напомним, в Актобе вынесли приговор бывшей сотруднице ломбарда, которая, по версии следствия, оформляла фиктивные кредиты под залог дорогих украшений. Однако вместо последних помещала в конверт дешевую бижутерию или даже предметы гигиены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994983-almatintsev-obmanuli-na-milliony-tenge-prodavaya-im-nesuschestvuyuschuyu-mebel/