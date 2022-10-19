Почти 100 млрд тенге ущерба возместят государству виновные во взрывах в Арыси

Взрыв в Арыси. Кадр из видео: instagram.com/kamunar_tursunov

Министерство обороны Казахстана обратилось в суд, требуя у виновных во взрывах боеприпасов в Арыси возместить государству ущерб в размере более 97 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте суда города Астаны.

По данным суда, Министерство обороны РК обратилось в суд с иском о взыскании ущерба в размере более 97 млрд тенге в доход государства, причиненного в результате взрыва боеприпасов в городе Арысь 24 июня 2019 года.

Ответчиками являются 16 граждан. Это бывшие военнослужащие, которые в период службы были ответственными за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль; а также руководитель ТОО, который осуществлял установку охранно-пожарной сигнализации.

В суде напомнили, что вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов была установлена вступившим в законную силу приговором Военного суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года.

Этим же приговором за Минобороны было признано право на удовлетворение имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.

"Требование истца мотивировано тем, что взрывом государству нанесен имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных сил Республики Казахстан, войсковой части 44859, войсковой части 16752, воинской части 74884.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, назначенной судом, общая сумма ущерба составляет 96 373 286 573,37 тенге.

Статьей 932 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за совместно причиненный вред. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно", – говорится в сообщении суда.

Так, с учетом изложенных обстоятельств, суд решил удовлетворить иск Министерства обороны.

"Решением Есильского районного суда города Астаны от 19 октября 2022 года с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб, согласно судебной экспертизе, и судебные издержки", – добавили представители суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, взрывы в Арыси прозвучали в июне 2019 года. Всех жителей срочно эвакуировали. В результате инцидента погибли три человека, сотни домов и зданий были разрушены.

На скамье подсудимых оказались 15 военнослужащих и один бизнесмен. В июле 2021 года подсудимым был вынесен приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993455-pochti-100-mlrd-tenge-uscherba-vozmestyat-gosudarstvu-vinovnye-vo-vzryvah-v-arysi/