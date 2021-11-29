Изменен приговор по делу о взрывах в Арыси

Взрыв в Арыси. Кадр из видео: instagram.com/kamunar_tursunov

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК сегодня завершила рассмотрение в апелляционном порядке приговора, вынесенного 16 обвиняемым по делу о взрывах в Арыси, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

Ранее приговором военного суда Шымкентского гарнизона ответственные лица Министерства обороны и воинской части были признаны виновными в халатном отношении к службе (ст.453 ч.2 УК РК) и нарушении правил обращения с боеприпасами (ст.462 ч.3 УК РК).

Также командир воинской части и руководство районной эксплуатационной части были осуждены по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) к 7 и 10 годам лишения свободы.

Им назначили дополнительное наказание - пожизненный запрет на занятие должностей на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

"Всего осуждено 16 лиц, из которых 12 человек приговорены к лишению свободы сроком от четырех до десяти лет, а в отношении 4 лиц применено условное наказание - от четырех до семи лет", - отмечается в пресс-релизе Военного суда.

В апелляционной инстанции адвокаты просили полностью оправдать подзащитных из-за отсутствия в их действиях состава уголовного правонарушения.

Прокуратура просила изменить приговор в отношении 2 лиц, заменив им наказание в виде ограничения свободы на реальное лишение свободы.

Судебная коллегия, изучив мнения сторон и обстоятельства дела, изменила приговор суда первой инстанции.

Так, семеро обвиняемых (Актанов, Омаров, Бралин, Саржанов, Ниязов, Сарсенов и Нурмахамбетов) освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Действия четырех человек, осужденных по ст.189 ч.4 п.2 переквалифицированы на ст.450 ч.2 УК РК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Основанием для переквалификации послужило то, что указанным 4 лицам не были вверены денежные средства, растрата которых вменялась обвинением по делу.

Данные военнослужащие незаконно оформили подложные документы о выполнении работ по установке устройств, предупреждающих о пожаре в воинской части, хотя в действительности такие работы были выполнены не в полном объеме. Поэтому 4 военнослужащим снижен срок лишения свободы с 10 до 7 лет и с 7 до 6 лет с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.

В остальной части приговор оставлен в силе.

Напомним, в июне текущего года в Шымкенте был вынесен приговор по делу о взрывах в Арыси.

К ответственности привлекались офицеры Канат Актанов, Ерлан Омаров, Асат Бралин, Бауыржан Ниязов, Марат Сарсенов, Копжан Нурмахамбетов, Куаныш Оспанов, Руслан Омаров, Юрий Каракальчев, Мейрамбек Жусупов, Адамат Аяпбергенов, Малик Абрахимов, Руслан Кушенов, Жомарт Жунусбеков и Сурен Дукоян, а также бизнесмен Ас-Салладин Саржанов.

Все 16 обвиняемых были признаны виновными по различным статьям. Они не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционные жалобы.

Взрывы в Арыси прозвучали в июне 2019 года. Всех жителей срочно эвакуировали. В результате инцидента погибли три человека, сотни домов и зданий были разрушены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944481-izmenen-prigovor-po-delu-o-vzryvah-v-arysi/