Алматинца задержали по подозрению в краже игровых приставок

Джойстик для игровой приставки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Управлении полиции Ауэзовского района города Алматы сообщили, что по подозрению в краже игровых приставок задержан 19-летний житель города, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

"Молодой человек "занимался" игровыми приставками. Он ходил по игровым клубам под видом посетителя. В удобное для себе время отвлекал персонал и похищал оттуда технику. Подозреваемый задержан. Своей причастности к кражам он не отрицает. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по пункту 2 части 3 статьи 188 УК РК", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По его словам, личность подозреваемого также будет проверена на причастность к аналогичным преступлениям в других районах города. Кроме того, следствие намеренно установить, куда сбывалось похищенное имущество.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее в Алматы полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных дверей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992602-almatintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-krazhe-igrovyh-pristavok/