Алматинца заподозрили в краже автомобильных дверей. Его задержала полиция

Полицейская машина на месте происшествия. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных дверей. Ведутся поиски еще двух предполагаемых его соучастников, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, в день задержания патрульный наряд увидел троих мужчин, несших две двери и две балки от автомобиля. Инцидент произошел около полуночи по улице Руставели.

Как только подозреваемые увидели стражей порядка, тут же двое из них бросили железки и убежали. А третий - 48-летний мужчина - сбежать не успел.

"Подозреваемый был задержан патрульным нарядом. Установлено, что фигуранты прокрались на склад автозапчастей и забрали первое, что увидели. Сейчас ведутся поиски двух соучастников преступления. По данному факту в следственном отделе нашего подразделения начато досудебное расследование. Детали хищения устанавливаются", — сообщил начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Ранее в Павлодаре задержали мужчин, подозреваемых в серийных кражах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992527-almatintsa-zapodozrili-v-krazhe-avtomobilnyh-dverey-ego-zaderzhala-politsiya/